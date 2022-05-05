Экономика

Индекс промышленного производства сократился в Псковской области

Индекс промышленного производства в Псковской области в I квартале 2022 года (относительно I квартала 2021 года) составил 96,9%, то есть сократился на 3,1%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

Также из основных видов продукции обрабатывающих производств по сравнению с I кварталом 2021 года в наибольшей степени возросли:







производство прочих готовых изделий – на 18,2%,



производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 14,3%.

Больше других сократились:

производство компьютеров, электронных и оптических изделий – на 46,1%,



производство химических веществ и химических продуктов – на 38,6%.

Добыча полезных ископаемых возросла на 19,8%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – на 58,4%, производство продукции обрабатывающих производств снизилось на 7,3%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – на 2,6%.

Объем ремонта и монтажа машин и оборудования в I квартале 2022 года вырос в 2 раза.