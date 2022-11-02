Экономика

Бюджет страны на 2023 год останется социально ориентированным – Александр Козловский

Бюджет страны на 2023 год останется социально ориентированным, и Государственная Дума провела большую работу над этим. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в программе «Гайд-парк» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Он отметил, что с 2019 года прослеживается тенденция увеличения бюджета страны в социальной сфере. Так, с 2019 по 2023 год был увеличен бюджет на здравоохранение почти в два раза. На образование в 2019 году было выделено 4 трлн, в 2022 – 5 трлн, а в 2023 году планируется выделение 5,5 трлн рублей.

На социальную политику в 2019 году было выделено порядка 12 трлн рублей, в 2022 году – 15 трлн. «Понимаете, эти цифры говорят сами за себя. Государство выполняет свои социальные обязательства, проводит индексацию», - сказал Александр Козловский.

Кроме того, в связи с тем, что многие компании ушли с российского рынка, отдельное внимание уделяется и развитию промышленности. На те восемь программ, которые нацелены на развитие и запуск импортозамещения, выделяется высокое финансирование.

«Это и IT-сфера, и радиоэлектроника, и судостроение, авиастроение, и оборонно-промышленный комплекс. Поэтому бюджет вообще увеличивается», - резюмировал депутат.