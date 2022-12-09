Почти миллиард рублей предусмотрели в областном бюджете на 2023 год для сельского хозяйства

875 млн рублей предусмотрели в бюджете Псковской области на 2023 год для сельского хозяйства. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Депутат заметил, что в течение года бюджет сельского хозяйства тоже меняется, так как появляются новые программы.
«Минсельхоз анализирует проблемы в сельском хозяйстве и видит векторы развития. Имея какое-то перераспределение, либо какую-то экономию и работая с правительством, иногда программы добавляются. В нынешнем году по сельскому хозяйству предусмотрена программа развития малых форм хозяйств. Она действует уже несколько лет. Достаточно действенная программа, касающаяся малых форм хозяйств. Фермеры, малый и средний бизнес, которые у нас тоже имеют место быть в сельском хозяйстве, испытывают определенные трудности», – объяснил он.
В нынешнем году эту статью бюджета немного увеличили: если в том году было 98,8 млн рублей, то в нынешнем году – 109,8 млн, добавил Андрей Козлов.