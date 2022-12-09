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Экономика

Почти миллиард рублей предусмотрели в областном бюджете на 2023 год для сельского хозяйства

09.12.2022 14:15|ПсковКомментариев: 1

875 млн рублей предусмотрели в бюджете Псковской области на 2023 год для сельского хозяйства. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Бюджет сельского хозяйства разделен на два направления. Это прямые дотации – то, что мы получаем от нашего правительства, комитета по сельскому хозяйству. И вторая дотация с недавнего времени – новая программа комплексного развития сельских территорий. Это не прямая мера поддержки, но тем не менее она дает толчок развитию. В нынешнем году, даже на протяжении трех лет, бюджет сельского хозяйства колеблется в районе миллиарда. В том году запланировали 942 миллиона, в нынешнем году планируется 875», – рассказал Андрей Козлов.

Депутат заметил, что в течение года бюджет сельского хозяйства тоже меняется, так как появляются новые программы.

«Минсельхоз анализирует проблемы в сельском хозяйстве и видит векторы развития. Имея какое-то перераспределение, либо какую-то экономию и работая с правительством, иногда программы добавляются. В нынешнем году по сельскому хозяйству предусмотрена программа развития малых форм хозяйств. Она действует уже несколько лет. Достаточно действенная программа, касающаяся малых форм хозяйств. Фермеры, малый и средний бизнес, которые у нас тоже имеют место быть в сельском хозяйстве, испытывают определенные трудности», – объяснил он.

В нынешнем году эту статью бюджета немного увеличили: если в том году было 98,8 млн рублей, то в нынешнем году – 109,8 млн, добавил Андрей Козлов.

Пресс-портрет
Козлов Андрей Григорьевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковское областное собрание #бюджет #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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