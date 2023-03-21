Экономика

Россиян предупредили о повышении цен на рис до 30% из-за неурожая

Сложности с урожаем риса в Краснодарском крае из-за аварии на Федоровском гидроузле в 2022 году могут привести к росту цен на 10–30%. Об этом производители уже уведомили сети. Ритейлеры не спешат принимать повышение цен из-за рисков для спроса, а эксперты и регулятор указывают на достаточность урожая риса для внутреннего рынка.

В «Ленте» подтвердили, что получали уведомления о повышении цен на рисовую крупу на 15–30% в зависимости от производителя, сообщает «Коммерсантъ».

«Заявки находятся на рассмотрении, поскольку мы не готовы транслировать повышение цен на потребителя. Ожидаем, что ситуация на рынке стабилизируется»,— отметил представитель «Ленты».

Источник издания в другой сети сообщил, что два производителя уведомили о повышении цен на рисовую крупу с 27 марта на 8–19%. Решения о пересмотре цен пока не приняты, заявил он. Собеседник «Ъ» еще в одной крупной сети подтвердил, что все основные игроки на рынке заявили о повышении цен из-за проблем с урожаем риса. «Учитывая востребованность рисовой крупы, сети как могут сдерживают рост цен на полке»,— пояснил он. Получение уведомлений о повышении цен на крупу минимум на 10% со ссылкой на неурожай подтвердил и четвертый источник в рознице.

По данным «Руспродсоюза», на середину марта рисовая крупа первого сорта в опте стоила в среднем 64,13 тысячи рублей за тонну против 51,6 тысячи рулей годом ранее и 63,7 тысячи рублей в феврале.

По словам источника среди производителей, рост цен может привести к снижению спроса на российский рис и переключению части потребителей на гречневую крупу, которая остается более доступной. По данным Росстата, в феврале 2022 года рис в рознице в среднем стоил 108,8 рублей за 1 кг, гречневая крупа — 100,1 рулей за 1 кг.

Весной 2022 года в Краснодарском крае произошла авария на Федоровском гидроузле, который обеспечивал влагой большую часть рисовых полей региона. По оценкам Национального рисового союза, площадь рисовых чеков в крае сократилась с 119 тысяч до 92 тысяч га, а валовый сбор риса снизился на 24%, до 650 тысяч тонн.