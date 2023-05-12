Экономика

Власти будут вынуждены сокращать инвестиции из-за дефицита бюджета

Государство будет вынуждено сокращать инвестиции в России из-за дефицита бюджета, в этих условиях необходимо развивать возможности частных инвесторов, чтобы они могли, в том числе «затягивать деньги» из Азии и даже из Европы и Америки обходными путями, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Доходы государства довольно существенно сокращаются в этом году, и соответственно дефицит бюджета растет. В таких условиях государство будет, очевидно просто, сокращать инвестиции, по крайней мере такой подход возможен, поскольку нет доходов и надо сократить инвестиционные расходы», - цитирует выступление на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок» Анатолия Аксакова РИА Новости.

В этом случае появляются возможности у тех, кто занимается частными инвестициями, добавил Аксаков.

«А наша задача - депутатов и правительства - создать условия для того, чтобы частные инвесторы, во-первых, привлекли внутренние ресурсы для того, чтобы они пошли на реализацию проектов. Во-вторых, уверен, что, если мы создадим условия соответствующие, эти же частные компании, которые работают на финансовом рынке, начнут затягивать сюда деньги из Азии, да и из Европы и Америки обходными путями», - заявил он.

Аксаков заявил, что при создании благоприятных условий для частных инвесторов в России большие надежды возлагает на цифровые права, цифровые финансовые активы. «У нас внесен законопроект о цифровом рубле, который рассчитываю, что примем в весеннюю сессию. Уже в июне ожидаем его во втором и третьем чтении принять. Мы корректируем закон о ЦФА, максимально стараясь расширить возможности его использования», - рассказал депутат.

Федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 3,424 триллиона рублей, расходы выросли на 26%, до 11,206 триллиона рублей.