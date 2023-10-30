Экономика

Максимальная ставка по вкладам в Сбере достигла 14% годовых

Сбер вновь повысил ставки по СберВкладу, вкладам «Лучший %», «Управляй+». Максимальную ставку — 14% годовых — предлагает вклад «Лучший %» на 6 месяцев. В целом, чтобы получить наибольший доход по большинству вкладов, лучше открывать их на полгода, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

Кроме того, банк максимизировал выгоду подписчиков СберПрайм+: теперь по вкладу «Лучший %» для них предусмотрена надбавка в 1 процентный пункт (независимо от срока депозита), так же как и по СберВкладу.

«Сбер быстро реагирует на каждое изменение рыночной ситуации. Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам — максимальная теперь составляет 14%. Выгоднее всего сейчас открывать в Сбере вклад на 6 месяцев. Например, если оформить депозит 1 ноября, то уже к 1 мая можно будет получить хороший доход для активного летнего периода», - отметил директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.