Владимир Кузь: Поставщики сельхозтехники поменялись на фоне санкций

Основные поставщики сельскохозяйственной техники для псковских аграриев сегодня — это Россия, Китай и Белоруссия. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь.
Он отметил, что в России сегодня есть много инструментов по поддержке сельхозпроизводителей, включая льготные кредиты, что в том числе стимулирует аграриев к приобретению новой техники.
«Кто-то модернизирует производство, кто-то расширяется. У нас же большая поддержка сельхозпроизводителей от государства, это и лизинговые ставки, и льготные кредиты под невысокую процентную ставку, поэтому они все стараются обновлять автопарк, расширятся, модернизироваться, замещать людской труд техникой», - пояснил депутат.
Он добавил, что общей задачи по замещению техники на отечественные аналоги нет, и каждый собственник бизнеса сам решает, что будет выгодно.
Ранее сообщалось, что сельскохозяйственные производители Псковской области приобрели почти 90 единиц специализированной техники и оборудования к концу октября 2023 года.