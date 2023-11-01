Экономика

Владимир Кузь: Поставщики сельхозтехники поменялись на фоне санкций

Основные поставщики сельскохозяйственной техники для псковских аграриев сегодня — это Россия, Китай и Белоруссия. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь.

«Аграрии сталкиваются с трудностями в определенной степени, потому что очень много импортной техники из недружественных стран. Соответственно, есть сложности. Сейчас, конечно, и наши отечественные производители техники подтянулись, поэтому постепенно переходят на отечественных производителей. Плюс техника из Китая, где с запчастями все попроще, и Белоруссия. Белоруссия, Россия и Китай — три основных производителя сельскохозяйственной техники. Раньше была Европа, Америка, но сейчас из-за санкций такой техники нет, запчастей нет, сервиса нет. Соответственно, все переходят постепенно на эти страны», - рассказал Владимир Кузь.

Он отметил, что в России сегодня есть много инструментов по поддержке сельхозпроизводителей, включая льготные кредиты, что в том числе стимулирует аграриев к приобретению новой техники.

«Кто-то модернизирует производство, кто-то расширяется. У нас же большая поддержка сельхозпроизводителей от государства, это и лизинговые ставки, и льготные кредиты под невысокую процентную ставку, поэтому они все стараются обновлять автопарк, расширятся, модернизироваться, замещать людской труд техникой», - пояснил депутат.

Он добавил, что общей задачи по замещению техники на отечественные аналоги нет, и каждый собственник бизнеса сам решает, что будет выгодно.

Ранее сообщалось, что сельскохозяйственные производители Псковской области приобрели почти 90 единиц специализированной техники и оборудования к концу октября 2023 года.