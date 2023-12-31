Игорь Савицкий: 2024-й будет непростым с экономической точки зрения

Следующий год будет непростым с экономической точки зрения, считает псковский промышленник, гендиректор псковского холдинга «НПН» Игорь Савицкий. О своих ожиданиях от 2024 года он рассказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM.
Он добавил, что сейчас не испытывает особенного оптимизма по отношению к следующему году. Новый год планирует отпраздновать в кругу семьи и, возможно, гостей.
«Нет никаких традиций, соберемся семьей, может, еще кого-то пригласим. В Советском Союзе Новый год был единственным настоящим праздником, остальные не слишком радостные. Псковичам желаю набраться сил и подготовиться с предстоящему, с моей точки зрения, непростому году. Отдохнуть и энергично приступить к работе в январе», – заключил Игорь Савицкий.