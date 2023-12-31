Экономика

Игорь Савицкий: 2024-й будет непростым с экономической точки зрения

Следующий год будет непростым с экономической точки зрения, считает псковский промышленник, гендиректор псковского холдинга «НПН» Игорь Савицкий. О своих ожиданиях от 2024 года он рассказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«2023-й для российской экономики был неплохой, мы его пережили, даже увеличили какие-то объемы. Не радикально, речь идет о 2-3%. Все шло достаточно благополучно, в экономику были денежные вливания, были инвестиционные кредиты. Все омрачил конец года, увеличение процентной ставки нашим госбанком. Это скажется на российской экономике не самым положительным образом, нас ждут не очень легкие времена», – рассказал Игорь Савицкий

Он добавил, что сейчас не испытывает особенного оптимизма по отношению к следующему году. Новый год планирует отпраздновать в кругу семьи и, возможно, гостей.

«Нет никаких традиций, соберемся семьей, может, еще кого-то пригласим. В Советском Союзе Новый год был единственным настоящим праздником, остальные не слишком радостные. Псковичам желаю набраться сил и подготовиться с предстоящему, с моей точки зрения, непростому году. Отдохнуть и энергично приступить к работе в январе», – заключил Игорь Савицкий.