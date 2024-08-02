Экономика

Цены на авиабилеты эконом-класса выросли более чем в три раза в Псковской области

Цены и тарифы на услуги в Псковской области в июне 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года увеличились на 6,1%, цены на непродовольственные товары – на 2,8%, на продовольственные товары – на 2,7%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Из непродовольственных товаров больше других подорожали: шерстяные ткани – на 12,7%, велосипеды и мотоциклы – на 8,4%, товары для садоводства – на 8%, полотенца – на 7,8%, печатные издания – на 7,2%, женская одежда – на 7,1%.

Одновременно на ряд непродовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевели товары для животных – на 5% и персональные компьютеры – на 3,6%.

Из услуг более всего выросли цены: на полет в салоне эконом-класса самолета – в 3,6 раза, поездку на отдых на Черноморское побережье России – на 85%, поездку на отдых в Египет – на 61,3%, поездку на отдых в Турцию – на 45,4%, пребывание в доме отдыха, пансионате – на 40%, проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования – на 38%, проживание в гостинице 1* – на 37,2%.

Из бытовых услуг значительнее других подорожала мойка легкового автомобиля – на 11,7%, установка пластиковых окон – на 11,1%, регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля – на 10%, изготовление фотографий для документов – на 9,7%.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 20,5%.