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Троицкий собор близок к аварийному состоянию - митрополит Тихон

Свято-Троицкий кафедральный собор в Псковском кремле находится в предаварийном состоянии. Об этом заявил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ) в четверг председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

«[Псковские] памятники в сложном состоянии, некоторые - просто в аварийном <…> Мы сейчас принимаемся за реставрацию этих памятников. Псковский кремль, центральный храм (Троицкий собор), находится, скорее всего, если правильно сказать, в предаварийном состоянии», - цитирует слова митрополита ТАСС.

Кроме того, по словам Тихона, в разработке находится проект реконструкции Псково-Печерского монастыря. «Сегодня мы готовим новый проект реконструкции Псково-Печерского монастыря. Естественно, в первую очередь оставляя все так, как было при отце Алипии (Воронове, наместнике Псково-Печерского монастыря с 1959 года) архитектурно. Он закончил реставрацию в начале 1970-х годов, понятно, что уже много надо менять - прошло почти 50 лет», - сказал он.

Напомним, ранее на пресс-конференции митрополит Тихон рассказал журналистам, что в ноябре 2019 года в пещерах монастыря начнутся восстановительные работы. «Мы провели впервые в этом году исследование всех склонов и самих пещер, потому что были для этого причины - мы видели, что пещеры Псково-Печерского монастыря, так же, как и склоны, находятся где-то даже в полуаварийном состоянии. Несколько водяных линз образовалось между самим склоном и пещерами. И вот сейчас, в ноябре, мы уже начинаем работы по укреплению склонов, нейтрализации тех проблемных мест, которые есть над пещерами Псково-Печерского монастыря», - сказал он.