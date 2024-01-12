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Реставрация Троицкого собора в Пскове начнется с укрепления контрфорсов, фундаментов и стен

Реставрация Свято-Троицкого собора в Пскове начнется с укрепления контрфорсов, наружных фундаментов и стен. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В работах будет задействовано более 200 специалистов различных направлений.

Современное, четвёртое по счёту, здание Троицкого собора строилось на протяжении 17 лет и было закончено в 1699 году. Храм возводился на фундаментах предыдущих строений, но при этом вырос в высоту до 78 метров.

Большое влияние на архитектурное решение оказали традиции московской архитектуры XVII века, в частности, выделен вытянутый шестистолпный четверик, увенчанный пятью главами.

В конце XVIII века из-за трещин, образовавшихся вследствие неодинаковой осадки собора, были заложены открытые боковые галереи, а само здание храма укреплено контрфорсами.

Масштабная реставрация собора проводится впервые. Подготовлена и ограждена территория вокруг собора, завезена техника.

Производство работ запланировано на 3 года.