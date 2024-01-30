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Вентиляцию полностью заменят в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове

Вентиляционную систему полностью заменят в Серафимовском приделе Троицкого собора Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области»

Специалисты установили, что вентиляция, устроенная несколько десятилетий назад, не работает. Выявлены ошибки при устройстве системы.

В настоящее время ведутся работы по инъектированию стен и фундаментов внутри придела.

Церковь во имя преподобного Серафима Саровского устроена в нижнем ярусе собора. Богослужения проводятся в главном помещении собора, на втором этаже.

В ходе проведения работ, по мере удаления разрушенных элементов кладки, штукатурных слоев, современной керамической плитки полов, появляется все новая информация об устройстве памятника истории и архитектуры и проблемах его сохранности. Специалисты постоянно работают над корректировкой проекта и методики проведения реставрации с целью сохранения памятника.