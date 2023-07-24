Иконостас Троицкого собора в Пскове находился в аварийном состоянии

Иконостас Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове находился в аварийном состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение».
Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»
«Продолжается исследование иконостаса Троицкого собора Псковского кремля. Работа проводится для определения методик реставрации. Привлечены специалисты из Москвы и отдела реставрации древне-русской живописи Русского музея», - рассказали реставраторы.
Эксперты отметили, что создание иконостаса относится ко времени постройки храма.
«Иконы пяти ярусов - местного, праздничного, деисусного, пророческого и праотеческого чинов - датируются концом XVII века, выполнены профессиональными художниками, близкими школе Оружейной палаты Московского кремля, сочетают древнерусские традиции с достижениями западноевропейской живописи», - отметили в АНО «Возрождение».
Два верхних яруса иконостаса добавлены в середине XVIII века. Нижние ряды иконостаса реставрировали после освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.
Будет рассмотрено несколько вариантов реставрации. Победителя определят на конкурсной основе.
Ранее сообщалось, что стоимость экспертизы реставрации Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове составила 1,7 млрд рублей.