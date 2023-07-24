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Иконостас Троицкого собора в Пскове находился в аварийном состоянии

Иконостас Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове находился в аварийном состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

«Продолжается исследование иконостаса Троицкого собора Псковского кремля. Работа проводится для определения методик реставрации. Привлечены специалисты из Москвы и отдела реставрации древне-русской живописи Русского музея», - рассказали реставраторы.

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Эксперты отметили, что создание иконостаса относится ко времени постройки храма.

«Иконы пяти ярусов - местного, праздничного, деисусного, пророческого и праотеческого чинов - дати­руются концом XVII века, выполнены профессиональными худож­никами, близкими школе Оружейной палаты Московского кремля, сочетают древнерусские традиции с достижениями западноевропейской живописи», - отметили в АНО «Возрождение».

Два верхних яруса иконостаса добав­лены в середине XVIII века. Нижние ряды иконостаса реставрировали после освобождения Пскова от немецко-фашист­ских захватчиков.

Будет рассмотрено несколько вариантов реставрации. Победителя определят на конкурсной основе.

Ранее сообщалось, что стоимость экспертизы реставрации Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове составила 1,7 млрд рублей.