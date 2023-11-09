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Проект реставрации иконостаса Троицкого собора в Пскове прошел госэкспертизу

Научно-проектная документация по сохранению иконостаса Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове прошла государственную историко-культурную экспертизу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото: АНО «Возрождение»

Документацию разработали специалисты архитектурно-реставрационной мастерской «Аркада-НТ». Проект получил положительное заключение.

Проектом предлагается:

- частично восстановить утраченные детали (в т.ч., декор над царскими и диаконскими вратами, декор цоколя первого яруса) по сохранившимся фотографиям хорошего качества;

- восстановить утраченные элементы декора по аналогам (сколы, локальные утраты деталей);

- выполнить замену местоположения отдельных элементов декора, установленных с нарушением общей композиции иконостаса;

- выполнить усиление каркаса 1-5 ярусов при необходимости (уточнить после дополнительного обследования), замену каркаса 6 и 7 ярусов после снятия икон, демонтаж резных элементов иконостаса, проведение дополнительного обследования и уточнения проектных решений;

- устранить деформации деталей иконостаса (отхождения от вертикалей и горизонталей, ослабления креплений и т.д.);

- выполнить реставрацию 84 икон (восстановить иконописные изображения, находившиеся внутри клейм цоколя);

- выполнить реставрацию отделочных покрытий иконостаса и резного декора;

- выполнить реставрацию тела иконостаса и металлических элементов, в т.ч., подвесов для лампад, элементов креплений;

- обеспечить контроль за состоянием икон и декора иконостаса и температурно-влажностным режимом Троицкого собора.

Ранее сообщалось, что иконостас Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове находился в аварийном состоянии.