Проект реставрации иконостаса Троицкого собора в Пскове прошел госэкспертизу

Научно-проектная документация по сохранению иконостаса Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове прошла государственную историко-культурную экспертизу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.
Фото: АНО «Возрождение»
Документацию разработали специалисты архитектурно-реставрационной мастерской «Аркада-НТ». Проект получил положительное заключение.
Проектом предлагается:
- частично восстановить утраченные детали (в т.ч., декор над царскими и диаконскими вратами, декор цоколя первого яруса) по сохранившимся фотографиям хорошего качества;
- восстановить утраченные элементы декора по аналогам (сколы, локальные утраты деталей);
- выполнить замену местоположения отдельных элементов декора, установленных с нарушением общей композиции иконостаса;
- выполнить усиление каркаса 1-5 ярусов при необходимости (уточнить после дополнительного обследования), замену каркаса 6 и 7 ярусов после снятия икон, демонтаж резных элементов иконостаса, проведение дополнительного обследования и уточнения проектных решений;
- устранить деформации деталей иконостаса (отхождения от вертикалей и горизонталей, ослабления креплений и т.д.);
- выполнить реставрацию 84 икон (восстановить иконописные изображения, находившиеся внутри клейм цоколя);
- выполнить реставрацию отделочных покрытий иконостаса и резного декора;
- выполнить реставрацию тела иконостаса и металлических элементов, в т.ч., подвесов для лампад, элементов креплений;
- обеспечить контроль за состоянием икон и декора иконостаса и температурно-влажностным режимом Троицкого собора.
Ранее сообщалось, что иконостас Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове находился в аварийном состоянии.