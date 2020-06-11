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Митрополит Тихон присоединился к Всероссийской онлайн-акции, прочитав отрывок из книги Михаила Шолохова. ВИДЕО

Митрополит Псковский и Порховский Тихон стал участником Всероссийской литературной акции-чтения «Вместе с Шолоховым «Они сражались за родину». Акция стартовала 24 мая, предполагается, что к ней присоединится 115 известных представителей культуры, искусства, политики в онлайн-формате.

Организаторы отмечают, что произведение «Они сражались за родину» выбрано неслучайно. Один из самых трагических моментов Великой Отечественной войны – отступление наших войск на Дону летом 1942 года. Описывая его, автор не побоялся открыто сказать о трудностях и ошибках тех дней. В главах романа – глубокое знание своего народа, правда истории и правда искусства. Как и всем своим творчеством, в этом романе Шолохов говорит о том, что настоящий человек в любых испытаниях остается человеком.

Первые строки романа уже прочли Александр Шолохов, первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы РФ; Владимир Толстой, советник президента РФ по культуре; Василий Голубев, губернатор Ростовской области.

Митрополит Тихон прочел отрывок из романа, так и не завершенного автором. Известно, что писатель трижды подступался к его созданию: в 1942-1944, 1949 и в 1969 годах. Однако целиком рукопись этого произведения до читателей так и не дошла, были опубликованы лишь некоторые главы романа, а все остальное Шолохов сжег. Почему? В этом романе нет ни бравурности, ни побед. Есть только пот, кровь, желание выстоять «всем смертям назло» и последняя оставшаяся в памяти молитва: «Господи, спаси! Не дай меня в трату, Господи!».

Добавим, что в акции принял участие и наш земляк, советский и российский литературный критик, литературовед, прозаик, член жюри литературной премии «Ясная Поляна», член Союза писателей России Валентин Курбатов.

Акция продлится в течение всего юбилейного 2020 года, трансляции доступны на сайте Государственного музея-заповедника М.А.Шолохова.