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Новая серия проекта «Несвятые святые. Наши дни» появилась в Сети. ВИДЕО

На YouTube-канале православного издательства «Вольный странник» появилась новая серия «Несвятые святые. Наши дни».

В 20-й серии монахиня Варсонофия (Морозова), насельница Снетогорского монастыря города Пскова рассказывает о старце архимандрите Ермогене, в схиме Тихоне, (Муртазове). Матушка несколько лет была келейницей отца Ермогена и сохранила много теплых воспоминаний о старце.

Александр Иванович Муртазов родился в 1935 году в одном из сел недалеко от города Чистополь (Татарстан), в верующей семье. После окончания школы два года служил в Баку (Азербайджан) в зенитной артиллерии. После поступил в Саратовскую духовную семинарию, где проучился с 1957 по 1960 годы.

Отец Ермоген был рукоположен во священники в 1959 году, после чего год прослужил на приходе города Мамадыш (Татарстан). Учился в Духовной академии в Троице-Сергиевой лавре с 1962 по 1965 год. По окончании получил степень кандидата богословия. С 1965 по 1992 год жил в Пюхтицком монастыре в Эстонии, где в 1978 году принял монашеский постиг, получив имя в честь Святителя Ермогена, Патриарха Московского.

После 1992 года переехал в Печоры, в 1994 году - в Снетогорский женский монастырь, и являлся духовником обители. Архимандрит Ермоген отошел ко Господу в 2018 году и по благословению святейшего патриарха Кирилла похоронен в пещерах Псково-Печерского монастыря.