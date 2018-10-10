Культура

Отборочный тур премии в области культуры и искусства «Будущее России» пройдет в Великих Луках 24 ноября

24 ноября в Доме культуре имени Ленина г. Великие Луки будет проходить отборочный тур Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России».



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, профессиональная премия учреждена в 2012 году и присуждается детям, молодежи, педагогам, концертмейстерам за достижения в области культуры и искусства. Масштаб и география проекта – более 500 000 человек, 8 федеральных округов и стран.

Для определения лауреатов премии учреждаются конкурсы по различным номинациям: хореография, вокал, театр костюма и моды, художественное слово.



В состав отборочной комиссии входят заслуженные деятели культуры и искусства, крупные общественные деятели.