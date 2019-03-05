Культура

Фотовыставка «ЛапУшки» открылась в Псковском колледже искусств

Фотовыставка «ЛапУшки» открылась в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 13 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе колледжа.

Данная выставка - дипломный проект студентки IV курса специализации «Фото и видеотворчество» Светланы Макарчевой.

На выставке представлены 34 авторские работы, посвящённые домашним животным - собакам, котам, кроликам, черепахам и ежам.

Главная цель фотовыставки - познакомить зрителей с удивительным миром животных, вызвать чувство симпатии, а также заставить задуматься о том, как важно сохранять это природное богатство.

Светлана убеждена, что домашние питомцы играют важную роль в жизни человека. Они становятся добрыми и преданными друзьями для тех, кто их любит. Наблюдая за ними в поисках редких кадров, можно увидеть много интересного и забавного.

Выставка будет открыта до 25 марта. Адрес выставочного зала отделения культуры и искусств: улица Набат дом 5. Вход свободный.