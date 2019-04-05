Культура

Семь новых спектаклей появятся в репертуаре Великолукского драмтеатра благодаря «Единой России»

«Единая Россия» поддержит творческую деятельность Великолукского драматического театра. В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» в 2019 году учреждение получает субсидию в размере 12 млн 365,6 тыс. рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Более 8 млн рублей из этой суммы будут израсходованы на постановку спектаклей «Птица Феникс возвращается домой», «Коварство и любовь», «Гроза», «Три сестры», «Человек из Подольска», «Золушка» и историко-документального спектакля, посвященного 100-летию драмтеатра.

Еще около 700 тыс. рублей планируется потратить на гастрольный тур по городам России. Остальные средства будут направлены на укрепление материально-технической базы ВДТ –приобретение микроавтобуса и проекционного полотна.

«Великолукский драматический театр уже в третий раз получает субсидию для поддержки своей творческой деятельности. Это дает возможность сохранить интерес к театральному искусству у жителей и гостей города, повысить профессиональное мастерство артистов, организовать приглашение известных режиссеров, художников, балетмейстеров, выпускников театральных учебных заведений, и как следствие - создать постановки с оригинальной режиссерской трактовкой, с использованием современных технологий. Все это позволяет значительно расширить репертуарную афишу ВДТ, активизировать гастрольную и фестивальную деятельность, занять достойное место в театральном сообществе России», - отметила директор театра Валентина Зандер.

Задачи партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» – поддержка сельских клубов и Домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Еще одна задача партпроекта – проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов. Особое внимание уделяется театрам малых городов. Под контролем партпроекта – 670 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в 2017 году и направленных на поддержку таких театров. Кроме того, партпроект предусматривает за укреплением материально-технической базы детских и кукольных театров, созданием условий для качественного обновления их репертуара, популяризацией новых детских постановок в регионах.