Культура

Интерактивная выставка «Кошачьи следы в истории» работает в Пскове

В Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева действует интерактивная выставка «Кошачьи следы в истории», приуроченная к Международному Дню кошек (8 августа) и Дню Археолога (15 августа), сообщили Псковской Ленте Новостей в Библиотеке Центре общения и информации.

«Коты уже много тысячелетий являются спутниками человека. Любовь к пушистым животным пришла не только от их красоты и мягкости, но и пользы для человека. Очаровательный хищник являлся главным защитником припасов от грызунов. Откуда мы это знаем? Все загадки и ответы о прошлом нам дарят археологи. Вооружившись инструментами, они исследуют, что скрывает земля о минувших днях. Эта романтичная профессия, окутана массой мифов. Действительно ли вы знаете хранителей прошлого?!» - пишут организаторы.

Книги, представленные на выставке, приоткроют занавес над секретами кошек и тонкостями археологической работы.

А еще для гостей приготовили интерактивные задания и сюрпризы.

Выставка проходит с 8 по 31 августа в часы работы библиотеки, на улице Юбилейной, 87а.