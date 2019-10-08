Общество

Дегустация сыров от семейной сыроварни «Душевный хутор» и Кутаринской фермы пройдет на Пушкинском балу

Семейная сыроварня «Душевный хутор» и Кутаринская ферма проведут дегустацию изысканных мягких и полутвердых сортов сыра на Пушкинском балу 9 ноября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, на дегустации будут представлены «брюност», сырные шарики бранелло неро, браннело россо, мухровский - полутвёрдый сыр из коровьего молока, выдержанный полутвердый сыр «скобауда», «полисто», «бри-бри» сыр с белой плесенью, махновский сыр, сыр pasta filata «мягкий» с добавками и без, «бурата», «моцарелла».

«Душевный хутор» и Кутаринская ферма - это семейные сыроварни, работающие в Новоржевском и Бежаницком районах.

В 2018 году сыр брюност от «Душевного хутора» занял второе место в ежегодной премии «Лучший сыр России». А в этом году сыр Мухровский от Кутаринской фермы завоевал бронзу в престижном конкурсе на ярмарке у Олега Сироты. Это полутвердый сыр, четырёхмесячной выдержки с плотной и пластичной внутренней структурой, во вкусе которого присутствуют ореховые тона.

Сыроварни совместно с группой единомышленников готовят к открытию новый проект - «Заречье. Пушкинские Горы». Это будет агро-туристический комплекс с кооперативной сыроварней, гостиницей, рестораном и парком на 4 гектара земли.

Напомним, бал состоится 9 ноября в Пушкинских Горах.

Больше о программе бала и условиях участия в нем можно узнать по телефонам:

8 81146 2-15-35,

8 81146 2-16-28,

88002501799 (бесплатная горячая линия)

vk - https://vk.com/pushkinbal18

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