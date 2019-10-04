Общество

Ужин при свечах состоится в кафе «Пушкиногорье» в преддверии Пушкинского бала

Перенестись в золотой век русской культуры и попасть на званый ужин можно будет в преддверии Пушкинского бала, 8 ноября. Кафе «Пушкиногорье» приглашает на ужин при свечах.

В меню – традиционные блюда пушкинской поры.

Закуски: буженина, язык, сыр, икра, лосось соленый

Бульон лукулловский, пирожки разные

Заливное из рыб

Марешаль из цыплят

Салат

Цветная капуста, стручки

Бланманже с домашним вареньем

Печенье песочное

Шампанское

Фрукты заморские

Стоимость ужина - 2000 рублей на персону.

Также гостей званого ужина ждут развлечения, любимые в XIX столетии – как аристократические, так и народные.

Забронировать место на званом ужине и получить дополнительную информацию можно по телефонам 8 (81146) 2-16-28, 8 (81146) 2-15-35 или по электронной почте pgtur2@mail.ru.

Напомним, 9 ноября на базе отдыха «Пушкиногорье» состоится VI Пушкинский бал. Это событие уже успело завоевать сердца многих поклонников XIX столетия: ежегодно мероприятие привлекает не только жителей Псковской области, но и гостей из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской, Московской, Смоленской, Новгородской областей.

В программе вечера - полонез, мазурка, кадриль и, конечно же, вальс, а также развлекательные дивертисменты, фуршет и дегустации, салонные игры и различные сюрпризы.