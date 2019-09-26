Опубликована программа Пушкинского бала

Опубликована программа Ежегодного Пушкинского бала, который состоится 9 ноября на базе отдыха «Пушкиногорье».
По сложившейся традиции гостей принимают с пятницы, 8 ноября. В этот день гостей ждут репетиции с хореографом Пушкинского бала, мастер-класс по изготовлению по составлению парфюмерных ароматов. Вечером в кафе «Пушкиногорье» состоится званый ужин при свечах, где гости смогут отведать блюда, приготовленные по рецептам XIX века (количество мест ограничено, бронь мест по тел. 8 81146 2-15-35).
9 ноября продолжится подготовка к танцевальной части бала. С самого утра для гостей будут работать косметический салон, где визажисты и парикмахеры подберут для всех желающих образ.
Традиционно на балу будут работать гадальный, игральный, литературный, музыкальный салоны. Также вниманию гостей будут представлены художественный салон и услуги астролога. Во время бала можно будет развлечься, выполнив фант из «Короба фантов» или приняв участие в состязание на лучшее буриме.
В конце мероприятия среди гостей будут выбраны король и королева бала.
На мероприятии предусмотрен дресс-код (для дам - вечернее платье полной длины, для кавалеров - костюм или парадная военная форма).
Специальная танцевальная подготовка не требуется.
Маленьких гостей ожидает увлекательная программа в детской комнате в течение дня и вечера 9 ноября.
Больше о программе бала и условиях участия в нем можно узнать по телефонам: 8 81146 2-15-35, 8 81146 2-16-28, 88002501799 (бесплатная горячая линия) или на странице Ежегодного Пушкинского бала: ВКонтакте - https://vk.com/pushkinbal18, на сайте базы отдыха «Пушкиногорье» - pgtur.ru.
Адрес проведения бала: Псковская область, Пушкиногорский район, п. Пушкинские Горы, база отдыха «Пушкиногорье».
8 ноября, пятница
с 08.00 - 12.00 прибытие гостей на базу отдыха «Пушкиногорье», размещение в номерах
с 12.00 - работа детской комнаты (бесплатна для гостей бала)
12.00 - 13.30 репетиция танцев с хореографом Пушкинского бала (наденьте удобную обувь и одежду)
13.30 обед (столовая или кафе базы отдыха «Пушкиногорье»)
15.00 - 17.30 репетиция танцев с хореографом Пушкинского бала (наденьте удобную обувь и одежду)
17.30 свободное время
18.30 ужин (столовая или кафе базы отдыха «Пушкиногорье») или
19.30 посещение «Званого ужина», который пройдет в кафе базы отдыха «Пушкиногорье». Количество мест ограничено. Стоимость билета - 2000 тыс. руб. на персону.
Вы сможете отведать угощения по рецептам XIX века, насладиться романсами и светским общением в уютной обстановке нашего кафе.
20.00 Интерактивная программа
9 ноября, суббота
с 12.00 - работа детской комнаты (бесплатна для гостей бала)
с 12.00 - работает «Косметический салон». Парикмахеры и визажисты помогут создать неповторимый образ дамы 19 века (за дополнительную плату)
с 08.00 - 12.00 прибытие гостей на базу отдыха «Пушкиногорье»
8.30 - 10.00 завтрак (столовая или кафе базы отдыха «Пушкиногорье»)
12.00 - 13.30 репетиция танцев с хореографом Пушкинского бала (наденьте удобную обувь и одежду)
13.30 обед (столовая или кафе базы отдыха «Пушкиногорье»)
15.00 - 17.00 репетиция танцев с хореографом Пушкинского бала (наденьте удобную обувь и одежду)
18.00 ужин (столовая или кафе базы отдыха «Пушкиногорье»)
19.45 сбор гостей в фуршетном зале (здание столовой базы отдыха «Пушкиногорье», 2 этаж)
20.00 Торжественное открытие VI Пушкинского бала
В программе вечера: танцы, фуршет, развлекательные дивертисменты, салонные игры XIX столетия. Неповторимая атмосфера светского торжества, изящества, музыки и красоты.
20.05 -20.40 I отделение бала
Танцевальная программа, игры и дивертисменты
20.40 – 21.20
21.00 - 21.20 Антракт
работа салонов, фуршет
Музыкальный салон
21.25 – 22.05 II отделение бала
Танцевальная программа, игры и дивертисменты
22.10 – 22.40 Антракт
работа салонов, фуршет
конкурс буриме, фанты - вручение подарков
приготовление и дегустации жженки
22.45 - 23.00 III отделение бала
Танцевальная программа, игры
Выбор короля и королевы бала
23.30 Завершение торжественной части VI Пушкинского бала
00.00 After-party для желающих
Работа детской комнаты 8-9 ноября
8 ноября (пятница)
12.00 – 19.00 – Работа детской комнаты в 1 корпусе, 1 этаж
перерыв с 13.30 до 15.00
9 ноября (суббота)
12.00 до 19.00 - Работа детской комнаты в 1 корпусе, 1 этаж
перерыв с 13.30 до 15.00
20.00 – 23.00 – Работа детской комнаты во время проведения Пушкинского бала, комната напротив бального зала.
*Примечание:
I. Танцевальная подготовка не требуется.
II. На мероприятии предусмотрен дресс-код
(для мужчин – костюм/фрак/военная форма; для женщин – платья XIX века/платье в пол)
III. На мероприятие необходимо взять деньги, чтобы воспользоваться некоторыми салонами (гадальный, художественный и др.), купить памятный сувенир или отправить открытку.
IV. Организаторы оставляют за собой право вносить незначительные изменения в программу.