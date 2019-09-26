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Культура

Опубликована программа Пушкинского бала

30.09.2019 14:52|ПсковКомментариев: 0

Опубликована программа Ежегодного Пушкинского бала, который состоится 9 ноября на базе отдыха «Пушкиногорье».

По сложившейся традиции гостей принимают с пятницы, 8 ноября. В этот день гостей ждут репетиции с хореографом Пушкинского бала, мастер-класс по изготовлению по составлению парфюмерных ароматов. Вечером в кафе «Пушкиногорье» состоится званый ужин при свечах, где гости смогут отведать блюда, приготовленные по рецептам XIX века (количество мест ограничено, бронь мест по тел. 8 81146 2-15-35).

9 ноября продолжится подготовка к танцевальной части бала. С самого утра для гостей будут работать косметический салон, где визажисты и парикмахеры подберут для всех желающих образ.

В 20.00 начнется VI Пушкинский бал. В программе вечера: фуршет и дегустации, развлекательные дивертисменты и различные сюрпризы.

Традиционно на балу будут работать гадальный, игральный, литературный, музыкальный салоны. Также вниманию гостей будут представлены художественный салон и услуги астролога. Во время бала можно будет развлечься, выполнив фант из «Короба фантов» или приняв участие в состязание на лучшее буриме.

В конце мероприятия среди гостей будут выбраны король и королева бала.

На мероприятии предусмотрен дресс-код (для дам - вечернее платье полной длины, для кавалеров - костюм или парадная военная форма).

Специальная танцевальная подготовка не требуется.

Маленьких гостей ожидает увлекательная программа в детской комнате в течение дня и вечера 9 ноября.

Больше о программе бала и условиях участия в нем можно узнать по телефонам: 8 81146 2-15-35, 8 81146 2-16-28, 88002501799 (бесплатная горячая линия) или на странице Ежегодного Пушкинского бала: ВКонтакте - https://vk.com/pushkinbal18, на сайте базы отдыха «Пушкиногорье» - pgtur.ru.

Адрес проведения бала: Псковская область, Пушкиногорский район, п. Пушкинские Горы, база отдыха «Пушкиногорье».

Программа VI Пушкинского бала

8 ноября, пятница

с 08.00 - 12.00 прибытие гостей на базу отдыха «Пушкиногорье»,  размещение в номерах

с 12.00 - работа детской комнаты  (бесплатна для гостей бала)

12.00 - 13.30  репетиция танцев с хореографом Пушкинского бала (наденьте удобную обувь и одежду)

13.30   обед (столовая или кафе базы отдыха «Пушкиногорье»)

15.00 - 17.30  репетиция танцев с хореографом Пушкинского бала  (наденьте удобную обувь и одежду)

17.30   свободное время

18.30   ужин  (столовая или кафе базы отдыха «Пушкиногорье») или

19.30   посещение «Званого ужина», который пройдет в кафе базы отдыха «Пушкиногорье». Количество мест ограничено. Стоимость билета - 2000 тыс. руб. на персону.

Вы сможете отведать угощения по рецептам XIX века, насладиться романсами и светским общением в уютной обстановке нашего кафе.

20.00   Интерактивная программа

 

9 ноября, суббота

с 12.00 - работа детской комнаты (бесплатна для гостей бала)

с 12.00 - работает «Косметический салон». Парикмахеры и визажисты помогут создать неповторимый образ дамы 19 века (за дополнительную плату)

с 08.00 - 12.00 прибытие гостей на базу отдыха «Пушкиногорье»

8.30 - 10.00 завтрак (столовая или кафе базы отдыха «Пушкиногорье»)

12.00 - 13.30  репетиция танцев с хореографом Пушкинского бала  (наденьте удобную обувь и одежду)

13.30   обед (столовая или кафе базы отдыха «Пушкиногорье»)

15.00 - 17.00  репетиция танцев с хореографом Пушкинского бала  (наденьте удобную обувь и одежду)

18.00   ужин (столовая или кафе базы отдыха «Пушкиногорье»)

19.45   сбор гостей в фуршетном зале (здание столовой базы отдыха «Пушкиногорье», 2 этаж)

20.00   Торжественное открытие VI Пушкинского бала

В программе вечера: танцы, фуршет, развлекательные дивертисменты, салонные игры XIX столетия. Неповторимая атмосфера светского торжества, изящества, музыки и красоты.

20.05 -20.40   I отделение бала

Танцевальная программа, игры и дивертисменты

20.40 – 21.20

21.00 - 21.20  Антракт

работа салонов, фуршет

Музыкальный салон

 

21.25 – 22.05  II отделение бала

Танцевальная программа, игры и дивертисменты

22.10 – 22.40  Антракт

работа салонов, фуршет

конкурс буриме, фанты - вручение подарков

приготовление и дегустации жженки

22.45 - 23.00  III отделение бала

Танцевальная программа, игры

Выбор короля и королевы бала

23.30   Завершение торжественной части  VI Пушкинского бала

00.00   After-party для желающих

Работа детской комнаты 8-9 ноября

8 ноября (пятница)

12.00 – 19.00 – Работа детской комнаты в 1 корпусе, 1 этаж

перерыв с 13.30 до 15.00

9 ноября (суббота)

12.00 до 19.00 - Работа детской комнаты в 1 корпусе, 1 этаж

перерыв с 13.30 до 15.00

20.00 – 23.00 – Работа детской комнаты во время проведения Пушкинского бала, комната напротив бального зала.

*Примечание:

I. Танцевальная подготовка не требуется.

II. На мероприятии предусмотрен дресс-код

(для мужчин – костюм/фрак/военная форма; для женщин – платья XIX века/платье в пол)

III. На мероприятие необходимо взять деньги, чтобы воспользоваться некоторыми салонами (гадальный, художественный и др.), купить памятный сувенир или отправить открытку.

IV. Организаторы оставляют за собой право вносить незначительные изменения в программу.

Теги: #облсовпроф #пушкиногорский район #Пушкинский бал
Источник: Псковская Лента Новостей
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