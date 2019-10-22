Культура

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов представят музыкальный салон на Пушкинском балу

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов певица Любовь Макуха (сопрано) и пианист Михаил Корноухов выступят на VI Пушкинском балу. В рамках музыкального салона будут исполнены такие романсы как «Я вижу образ твой», «Счастье», «Осень», «Звезды на небе» и другие.

Макуха Любовь Валерьевна - сопрано. Лауреат всероссийских и международных конкурсов. Магистр искусств. Солистка Новгородской областной филармонии. Лауреат IV премии конкурса «Искусство ХХI в.» в г. Ворзель (Украина), 2007 г. лауреат III премии на отборочном туре «Мария Каллас Гран — При» в г. Львове (Украина), 2008г. лауреат I премии конкурса «Солоспів» в Киеве (Украина) 2009г. Ведёт активную концертную деятельность. Выступает на лучших концертных площадках Великого Новгорода. Постоянный участник крупных филармонических проектов, в частности, «Музыкальное приношение С. В. Рахманинову», фестиваль имени А. С. Аренского и других.

Корноухов Михаил Дмитриевич - лауреат и дипломант восьми российских и международных конкурсов, в том числе первых премий «Music Golden Trophy» (Нью-Йорк, США), имени Д.Б.Кабалевского (Киев, Украина) и всероссийского конкурса пианистов-педагогов (Кострома), обладатель Гранта Президента России за проект «Музыкальное просветительство в ХХI веке», доктор педагогических наук (диссертация «Феномен исполнительской интерпретации в музыкальном образовании»), профессор кафедры музыкальных дисциплин ЛГУ им.А.С.Пушкина и кафедры музыкально-инструментальной подготовки РГПУ им. А.И.Герцена. Закончил Новосибирскую государственную консерваторию им. М.Глинки по специальности «фортепиано» (проф. Н.И.Мельникова), а также аспирантуру и докторантуру музыкального факультета Московского педагогического государственного университета (проф. Э.Б.Абдуллин).

Смотрите также Опубликована программа Пушкинского бала

Напомним, бал состоится 9 ноября в Пушкинских Горах.

Больше о программе бала и условиях участия в нем можно узнать по телефонам:

8 81146 2-15-35, 8 81146 2-16-28, 88002501799 (бесплатная горячая линия)

vk - https://vk.com/pushkinbal18

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