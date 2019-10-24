Общество

Подведены итоги розыгрыша билетов на Пушкинский бал XIX века

В группе Псковской Ленты Новостей в социальной сети «ВКонтакте» завершился розыгрыш билетов на бал XIX века, который пройдет на турбазе «Пушкиногорье» 9 ноября.

Победителем конкурса стала Арсения Гурьянова-Матвеева. Победитель был определен с помощью генератора случайных чисел.

Арсения Гурьянова-Матвеева стала обладательницей двух билетов на Пушкинский бал. В билет входит: танцевальные репетиции (8, 9 ноября); вход на мероприятие (танцевальная программа, развлекательные дивертисменты, бальные салоны, игры, фуршет, дегустации).

Редакция Псковской Ленты Новостей поздравляет победительницу и желает сказочно провести время на балу.