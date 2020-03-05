Культура

О святогорских древностях расскажет студентам, изучающим русский язык и русскую культуру, историк из «Михайловского»

Новый цикл вебинаров для портала «Образование на русском» (проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, Москва) готовят в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, в марте и в апреле сотрудники музея проведут три online-лекции. Первая из них - «Святогорская земля и древности Псковского края и их отражение в драме А.С. Пушкина «Борис Годунов» - назначена уже на 19 марта. Проведёт вебинар начальник отдела краеведения, истории и археологии Пушкинского Заповедника, автор ряда публикаций о Пушкиногорье в научных и научно-популярных изданиях Андрей Васильев.

С. Шумаков. Пятницкие ворота Святогорского монастыря (2011). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Также посетители портала узнают о Петровском, каким оно предстаёт в исторической летописи Пушкинского Заповедника (26 марта; лектор — кандидат филологических наук, хранитель музея-усадьбы Ганнибалов, автор ряда книг и статей в научных и научно-популярных изданиях, альбомах и методических сборниках Любовь Козмина), и о музейном проекте «Хлебное место» — победителе IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» (2 апреля; лектор — начальник службы по организации праздников и массовых музейных мероприятий Пушкинского Заповедника Наталья Виноградова).

Вебинары из «Михайловского» — часть специального проекта «А.С. Пушкин и феномен русской классики», к участию в котором Институт имени Пушкина привлекает ведущих литературоведов и лингвистов России и зарубежья, работников музеев, деятелей культуры и искусства. Online-подключения к этому проекту — еженедельные, по четвергам с 16.00 по московскому времени. Трансляции ориентированы, прежде всего, на преподавателей-русистов, но, как показывает практика, они вызывают интерес у многих, кто всерьёз изучает русский язык, литературу и культуру нашего Отечества

Напомним, что нынешний цикл лекций — не первый опыт подобного сотрудничества музейщиков из Святогорья с московским институтом. В прошлом году специалисты «Михайловского» уже провели ряд вебинаров, участниками которых стали студенты Института Пушкина, китайские преподаватели-русисты, которые в те дни проходили практику в этом учебно-научном заведении, а также студенты и учителя из разных стран, в том числе из Армении, Беларуси, Болгарии, Индии, Индонезии, Китая, Мьянмы, Польши, России, Сирии, Словакии, Узбекистана, Украины, Чехии.

Количество мест на вебинарах не ограничено. Для того чтобы стать слушателем online-выступления, достаточно зарегистрироваться на портале, отметили в «Михайловском». Кроме того, на портале предусмотрена возможность прослушать вебинар в записи, обратившись к разделу «Архив вебинаров».