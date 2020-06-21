Культура

Завершена работа над фильмом «Цой», который снимали в Псковской области

Режиссер Алексей Учитель, создавший два документальных фильма, в которых фигурирует Виктор Цой («Рок» и «Последний герой»), завершает работу над новой картиной под названием «Цой». Об этом сам Учитель сообщил ТАСС.

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«Мы заканчиваем новую картину, вчера как раз была последняя смена. Мы дописали оригинальную музыку к игровому фильму «Цой», который рассказывает больше о том, что произошло после гибели Виктора Цоя», - сказал режиссер.

Фильм «Цой» будет представлен на кинорынке March du Film (Канн), который пройдет в этом году в онлайн-формате с 22 по 26 июня. Ранее сообщалось, что выпуск художественного фильма «Цой» в прокат запланирован на осень 2020 года.

Студия «Рок» во главе с режиссером при поддержке российского Фонда кино и при участии латвийской кинокомпании Mistrus Media приступила к производству полнометражного фильма о Викторе Цое в июле прошлого года. Съемки картины проходили в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях. К разработке сценария Учитель приступил почти 10 лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским, а финальная версия сценария написана молодым сценаристом Саввой Минаевым. Ранее фильм носил рабочее название «47», теперь, по словам режиссера, он называется «Цой».

В фильме будут показаны вымышленные события июля и августа 1990 года. Главный герой - водитель «Икаруса», участвовавший в смертельном для Цоя ДТП. Водителя играет Евгений Цыганов, также в фильме снялись Игорь Верник, Паулина Андреева, Марьяна Спивак.

Добавим, что 21 июня этого года лидеру группы «Кино» Виктору Цою исполнилось бы 58 лет.