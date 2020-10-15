Культура

Снятый в Новоржеве фильм покажут на кинофестивале в Европе

Документальную 40-минутную ленту «Добрые души» покажут на Пярнуском кинофестивале в Эстонии. Показ состоится 17 октября в Балтийской школе кино, медиа, искусств и коммуникаций Таллинского университета. Короткометражку снял пскович Никита Ефимов, картина стала его курсовой работой в Школе документального кино Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Ранее Никита Ефимов окончил факультет русского языка и литературы ПсковГУ и несколько лет работал на ГТРК «Псков».

«Фильм я снимал зимой 2019 года в Новоржеве. В кадре местный любительский театр и нескольких героев, которые в нем играют. На тот момент они ставили испанскую пьесу, полную страстей», - рассказал Никита Ефимов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

В аннотации к фильму сказано, что Новоржев – маленький город в Псковской области. После шести вечера на его улицах пусто, и, кажется, жизнь в этом месте замерла. Но она кипит в Доме культуры, где местные жители репетируют спектакль по пьесе испанского драматурга. Герои травят друг друга ядом, пытаются застрелить своих родственников, умирают, корчась от судорог. Реальность театральная странным образом перекликается с обычными, нетеатральными буднями героев - и в какой-то момент уже не понятно, где жизнь, а где театр.

Премьера фильма состоялась год назад на фестивале «Послание к человеку», где он получил приз спонсора фестиваля. Также он был показан год назад на фестивале «Артдокфест» в программе «Среда».