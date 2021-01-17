Культура

Псковичам предлагают поучаствовать в акции «Музейное селфи»

Псковичам предлагают поучаствовать в акции «Музейное селфи». Ее запустил в соцсетях Псковско-Изорский музей-заповедник.

«20 января - День музейного селфи. Скажем по секрету, когда долго работаешь в музее с предметом, неизбежно наступает "профессиональная слепота". Это такое специальное музейное заболевание: "Я уже видел этот предмет много раз и не могу воспринимать его свежим взглядом". От этого профессионального заболевания лечит один прием, который великий филолог Виктор Шкловский назвал отстранением. Суть в том, чтобы описывать действительность так, будто видишь ее впервые, поменять "оптику"», - говорится в инстаграм-аккаунте музея.

По мнению сотрудников учреждения, «День музейного селфи - прекрасная возможность посмотреть на музейные предметы свежим взглядом, заметить новые контексты. То, что не замечает один, будет интересно другому».

Чтобы принять участие в акции, нужно выложить снимок из музея в любой социальной сети с хэштегами #МузейноеСелфи и #MuseumSelfie. Также можно использовать #КультурноеСелфи и #CultureSelfie. Присоединиться к акции могут не только сотрудники и посетители музеев, но и другие учреждения культуры.

Фото Андрея Игнатьева