Культура

Студия эстетического развития детей возобновит работу в Пушкинском заповеднике

Студия эстетического развития детей для старших дошкольников и младших школьников возобновит работу в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в ближайшие выходные, 30 и 31 января.

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяна Тимошина, для детей восьми-десяти лет (третий год обучения) в субботу предполагается провести занятие на тему «Страничка к страничке. Переплетная мастерская». Также, по предварительному плану, младших — шестилеток — в воскресенье ждет «Гимнастика по-пушкински», а студийцев второго года обучения приглашают на мастер-класс «Веселые лоскутки», где дети научатся мастерить лоскутную закладку.

Систематическую работу с дошкольниками и младшими школьниками в музее начали в 2017 году. Вначале предполагалось, что дети будут приходить на музейные уроки в течение одного учебного года, однако ученикам и их родителям, которые всегда могли присутствовать на занятии, программа так понравилась, что они попросили продолжить ее и в следующем сезоне, отметили в музее.

Занятие «Если видишь на картине» с группой первого года обучения (2018 год). Из архива студии при музее-заповеднике «Михайловское».

Так, постепенно студия, созданная в стремлении хотя бы частично компенсировать утраченный советский опыт кружковой работы с детьми, «разрослась» до трех групп. На разных уроках ребята учатся вести себя в музее и знакомятся с правилами этикета в других зонах общественного пространства. Им рассказывают, что такое музей и чем здесь занимаются разные специалисты: реставратор, художник, архивариус. Дети познают азы теории изобразительного искусства, знакомятся с бытом пушкинского времени (например, изучат содержимое дамских сумочек в XIX веке или традиции домашнего чаепития), осваивают гимнастический комплекс, который практиковали в Царскосельском лицее, и традиционные крестьянские игры, учатся вальсировать, создают эскизы открыток, кадры для собственных мультфильмов и диафильмов, буквицы для рукописных книг.

Занятия студии пришлось приостановить весной прошлого года в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, пояснила Татьяна Тимошина. Сейчас работу разрешено возобновить с соблюдением всех мер предосторожности, в том числе это коснется и численного состава групп: не более десяти детей в каждой. Кроме того, в музее будут временно вынуждены ограничить участие родителей в программе.