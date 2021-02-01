Культура

Более 100 быков представлено на выставке в псковской библиотеке

В читальном зале Библиотеки-центра общения и информации им. И. Н. Григорьева (ул. Юбилейная, 87-а) работает выставка детских творческих работ «Символ года 2021 - Белый металлический бык».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, на выставке представлено 104 работы, которые выполнены в разной технике - вязанные, плетеные, сделанные из пластилина, воска, мыла, бумаги, дерева, соленого теста. Поделки, картины и рисунки сделаны с большой фантазией и мастерством, отметили организаторы выставки.

Также все желающие могут ознакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «Мастерим с удовольствием!», представляющей литературу, на страницах которой встречается герой сказок и стихов – бычок, а книги по рукоделию помогут воплотить в жизнь творческие фантазии, добавили в библиотеке.

Выставку можно посетить с до 12 февраля в часы работы библиотеки.