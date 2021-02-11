Культура

Выставка памяти героев-десантников откроется в Псковской областной научной библиотеке

15 февраля в Псковской областной научной библиотеке откроется фотоэкспозиция, посвященная 21-й годовщине подвига военных разведчиков отдельной бригады специального назначения и бойцов 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Как сообщили в библиотеке, на 16 стендах представлены архивные фотоматериалы, посвященные памяти военнослужащих, погибших в 2000-м году в Чеченской республике.

21 год назад, 21 февраля 2000 года, бригада специального назначения вступила в бой с крупным отрядом боевиков в районе поселка Харсеной в Чечне. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в бою погибли 25 псковских разведчиков.

1 марта 2000 года, в неравном бою во время контртеррористической операции на высоте 776 в Аргунском ущелье погибла 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

В Псковской области февраль и начало марта - дни памяти и скорби. К памятным датам приурочены концерт губернаторского симфонического оркестра и выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, которые состоятся в большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Выставка в Псковской областной библиотеке, посвященная памяти героев-десантников, будет работать до 21 февраля.

Вход свободный.