Культура

Псковские школьники победили в викторине «Не в силе Бог, а в правде»

Команда читателей псковской библиотеки «Родник» одержала победу в межрегиональной онлайн-викторине «Не в силе Бог, а в правде», которая проходила 18 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской библиотеке.

Псковские школьники соревновались со старшеклассниками из Вологды, Переславля-Залесского и Тотьмы в знаниях об Александре Невском. Онлайн-викторина была посвящена 800-летию со дня рождения святого благоверного князя и состояла из трех туров по десять вопросов.

Псковская библиотека поделилась примерами вопросов викторины: «При каком правителе был канонизирован Александр Невский?», «Как звали сына хана Батыя, с которым Александр Невский подружился в Золотой Орде?», «О каких победах говорилось в Новгородских летописях?»

Готовясь к этому состязанию, участники псковской команды заранее ознакомились с литературой о жизни Александра Невского, посетили мероприятия, подготовленные библиотекой «Родник», поработали с информацией в интернете. Во время онлайн-викторины они не только отвечали на вопросы, но и делились со сверстниками дополнительной информацией.

В итоге псковичи набрали в этом соревновании 287 баллов, читатели из Переславля-Залесского – 257, Тотьмы – 147, а вологжане – 141.

Команду победителей составили учащиеся школы № 12 имени Героя России А. Ю. Ширяева: Александра Федотова и Полина Тимофеева из 9 «В», Лиана Григорьева и Анна Артеменкова из 9 «А», а также десятиклассники Алина Васильева, Алина Ананьева, Никита Логинов, Дана Пашкевская, Иван Японцев и Даниил Абдулин.