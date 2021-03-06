Культура

Псковичей приглашают на программу «Гамлет во времени»

Библиотеатр «Прямая речь» регионального центра чтения приглашает псковичей на литературно-художественную программу «Гамлет во времени» из цикла «Просветительские субботы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

«13 марта в 13:00 мы говорим об одном из загадочных образов мировой драматургии. Программа посвящена сценической истории пьесы Вильяма Шекспира "Гамлет". В основе сценария монографии ведущих театроведов Алексея Бартошевич и Марины Давыдовой, исследования поэтов, литераторов Уистана Хью Одена и Бертольда Брехта. Мы рассуждаем, почему образ Гамлета вечен, почему время и народы делают его "своим", когда наступает гамлетовская эпоха», - рассказала автор и ведущая программы Нина Яковлева.

В программе участвует заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.