Культура

Сказки Пушкина представили псковичам сотрудники «Михайловского»

Культурно-просветительную программу «Есть память обо мне...» для людей с ограниченными возможностями здоровья провели работники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, программа, рассчитанная на незрячих и слабовидящих, была посвящена 190-летию «Сказки о царе Салтане…» А. С. Пушкина. Участники встречи услышали рассказ об истории создания произведения, о фольклорных мотивах в творчестве поэта. Гостям библиотеки также предложили художественную декламацию русских народных сказок «Царь Салтан. Чесали сястренки в байне лен», «Сказка о рыбаке и рыбке» на псковском «нареции» — так в годы своей ссылки эти сюжеты мог слышать сам Пушкин. «В противовес» слушателям предоставили возможность познакомиться и с классическим исполнением «Сказки о царе Салтане» — прослушать фрагмент записи 1976 года, где Пушкина читает выдающаяся артистка театра и кино, актриса Вера Марецкая.

Кроме того, сотрудники музея рассказали собравшимся об интерактивной выставке «В свете ж вот какое чудо», открытой в Пушкинском заповеднике в феврале этого года.

Напомним, что в «Михайловском» разработано несколько проектов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в частности, в этом году музейщики уже провели ряд онлайн-программ для подопечных различных психоневрологических интернатов в рамках совместного с благотворительным фондом проекта «Просто люди».