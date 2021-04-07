Культура

Великолукский музей участвует в выставке «Шедевры территории Победы»

Краеведческий музей города Великие Луки стал участником видеовыставки «Шедевры территории Победы», которую разместил на своем сайте московский «Музей Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в информационном центре «Музея Победы».

Сотрудники великолукского музея подготовили театрализованный рассказ о витраже Бориса Тальберга, украшающем стену учреждения. Зрители узнают о творчестве художника и о замысле автора, который он воплотил в масштабном произведении.

До 9 мая интернет-пользователи смогут проголосовать за понравившиеся ролики. Победители, набравшие наибольшее число голосов, станут известны 11 мая, а торжественную церемонию награждения планируется провести в рамках работы Международного фестиваля «Интермузей-2021».

Всего же в виртуальную экспозицию вошли более 150 роликов. Это рассказы о шедеврах, присланные из десятков регионов России, а также из Белоруссии. Видеоистории познакомят интернет-пользователей с коллекциями музеев от Калининградской области до Чукотки.

Творческое состязание приурочено к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте «Музея Победы».