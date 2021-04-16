Культура

Михаил Мишустин поздравил директора «Михайловского» с 60-летием

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил директора Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», заслуженного работника культуры России Георгия Василевича с 60-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Георгий Василевич

«Под вашим руководством в “Михайловском” ведется большая научная и исследовательская деятельность, воссоздаются интерьеры старинных усадеб, купеческих дворов, произведения церковного искусства. Знаменитые исторические памятники и ценные экспонаты обретают вторую жизнь», - говорится в поздравлении.

Михаил Мишустин пожелал Георгию Василевичу успехов, новых проектов, крепкого здоровья и благополучия.