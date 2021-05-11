Общество

Изборские не дали

Свято место пусто не бывает. Как показывает опыт, рано или поздно на нем сделают что-нибудь «для людей» - киоск поставят или боксомат впаяют, на худой конец - ограду установят, в стиле «антитуристИк». Даже удивительно, что Словенские ключи, одна из главных достопримечательностей не только Изборска, но и всей Псковской области, длительное время оставались без должного внимания благоустроителей. Лебеди, типично изборские дали, журчание воды да небесная вышина - вот, пожалуй, главное, чем завлекало приезжий люд древнее Городищенское озеро.

Но в один прекрасный день любимый всеми пейзаж кардинально изменился. Да так, что в ситуацию пришлось вмешаться даже главе региона. Рассказываем, что явил свету скандал с часовней-купальней и можно ли извлечь из него лимонад.

Лучшее - враг хорошего

«Банным комплексом» и «избой на водах» - так местные жители сразу прозвали часовню-купальню, чудесным образом - не иначе - появившуюся прямиком на глади Городищенского озера. Великолучанин Владимир Светлов решил на свои средства обустроить на Словенских ключах место для организованных купаний в память о трагическом ДТП, которое случилось 7 июля 2012 года в Черниговской области на Украине. В тот день перевернулся автобус с паломниками из Великих Лук. 14 человек, в том числе сестра Владимира, погибли, еще 29 получили травмы.

В течение семи лет мужчина согласовывал документы - есть видео на ВЛуки.ру, где он подробно рассказывает о том, с кем работал: с музейщиками, с двумя комитетами - по охране объектов культурного наследия и по природным ресурсам и экологии, со специалистами-архитекторами, которые разработали проект. Однако стоило начаться стройке - поднялась волна возмущения со стороны местных жителей и активной общественности. 7 мая - в день, когда часовню должны были освящать, стало известно о том, что на вопросы активистов губернатор Михаил Ведерников ответил: «Уже решили. Не будет этого ужаса». Вчера, 11 мая, появились фотографии, на которых видно: строение начали разбирать.

По словам первого заместителя председателя комитета по охране памятников Антона Заруцкого, частное лицо, построившее часовню, согласовывало конкретные проектные решения. «То, что там фактически сейчас возведено, этим решениям не соответствует, - подчеркнул чиновник. - Мы выехали на место. Сама часовня находится в акватории водного объекта - озера Городищенское, эти вопросы к нам не относятся, мы согласовывали только архитектурное решение часовни. Поэтому по вопросу возможности размещения объекта пояснить ничего не можем. Но мы как орган охраны осмотрели сооружение, установили, что оно нашему проекту не соответствует. Сейчас выясняем, кто является заказчиком установки сооружения, исполнителей - чтобы принять решения по мерам реагирования к этим лицам».

Комментарии от комитета по природным ресурсам редакции Псковской Ленты Новостей получить не удалось, а вот в музее охотно делятся своим видением проблемы. На Инстаграм-аккаунте Изборска появился пост, в котором отмечалось, что «с возведением первых венцов стало понятно, что создается совершенно другое сооружение, музей начал бить тревогу, были направлены акты и письма в государственные органы надзора». Как заверила нас директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская, в настоящее время можно говорить о том, что памятнику природы не нанесено никакого урона: все работы производились вручную, без применения тяжелой техники.

«Постройка диссонирует, действительно, - согласилась директор музея. - Но это построено не по согласованному проекту. Человек решил из хороших побуждений улучшить проект. Получился более массивный, очень крупный объект - наверное, это и вызвало такое неприятие этого сооружения».

Как рассказала Наталия Дубровская, органом охраны было выдано предписание о том, что несанкционированный объект должен быть разобран. На наш вопрос о том, появится ли все-таки часовня на озере позднее, уже в согласованном варианте, в дирекции музея ответить затруднились. «Вопрос очень сложный - объект непростой, к нему нужно относиться очень внимательно», - пояснила Наталия Дубровская.

Гений места

Справедливости ради отметим, что наряду с многочисленными противниками возведения купели на Городищенском озере, есть и те, кто поддерживает проект. «А мне и всем моим друзьям и многим изборянам очень нравится согласованная и освященная батюшкой купель в память о погибших паломниках, - комментирует одну из записей во ВКонтакте подписчик Виктор Ледянкин. - Она возведена (как мне рассказали) частным лицом из города Великие Луки (может, в этом проблема?). Купель возведена в старинном стиле из очень хорошего осинового леса (осину такого диаметра и качества надо ещё постараться поискать). А «умники», которые пишут, что можно и так, без купели купаться, пусть это продемонстрируют. Ведь берег озера никак не благоустроен. Кругом грязная и мутная слякоть, заросшая травой. Изборянам и туристам нет возможности искупаться и окунуться в озере. Покажите удобное место, где это делают? И чем музей не устраивает конкретно согласованная и освященная батюшкой купель (из натуральных качественных природных материалов в старинном стиле)».

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Однако проблема не в часовне как таковой - против нее никто ничего не имеет. Как подчеркивает архитектор и искусствовед, руководитель Псковского отделения ВООПИиК Ирина Голубева, проблема - в месте. «Там строительство запрещено, - уверенно говорит она. - Это объект природы, принятый на охрану. Сейчас там возможно только убирать диссонирующие объекты».

Ирина Борисовна вспоминает, как года четыре назад столичные специалисты разработали большой проект по благоустройству Изборска. «В нем все раскурочили - и турмаршруты, и весь ландшафт, превратив Изборск в парк культуры и отдыха», - сокрушается она и настаивает: такого допускать нельзя. И возвращаясь к сегодняшней ситуации, приводит позитивный пример: сейчас в Изборске возводят выставочный зал. Строительство проходит в зоне регулирования, где такие работы разрешены, да и высотные параметры соблюдены - не придерешься.

Может быть, инициаторам установки часовни пойти тем же путем - не в обход, как говорится, а напрямую? Присмотреться к тем зонам, где закон разрешает строительство, и приступать к реализации идеи. Возможно, стоило бы актуализировать существующий проект (раз уж он согласовывался с таким трудом - не устарел ли он?) или, как вариант, провести его обсуждение на Общественном совете при комитете по охране объектов культурного наследия (раз уж это общественная инициатива).

Подарки, конечно, дело хорошее, но Троянский конь тоже был презентом, а оказался той еще «подлянкой». «Фактически частная инициатива может приветствоваться - только нужно ею управлять, - считает Ирина Борисовна. - Человек может предлагать сам, но надо смотреть - где предлагает, по каким поводам. На это всегда есть руководство».

Природная зона

Если мы признаём, что Изборск - это памятник природы, заповедник, то и относиться к нему следует соответствующе, уверены защитники естественных исторических ландшафтов. И не просто относиться, но проводить соответствующую работу на 7734 га земли. Так, как это делают в Пушкинском заповеднике, - приводит пример Ирина Голубева. Известно, что в этом музее федерального уровня существует целый отдел специалистов, имеющих квалификацию в лесопарковом хозяйстве, разбирающихся в Водном, Лесном кодексах. Сложно представить скандал со строительством часовни, в том же Михайловском.

Изборск в составе Псковского объединенного музея, как всем известно, получил недавно федеральный статус - возможно, сейчас самое время задуматься о включении в штатное расписание природных инспекторов или экспертов соответствующего профиля. В самом деле, не могут же вопросами содержания и сохранения лесов и парков заниматься музейщики и экскурсоводы.

Фото: https://vk.com/pushkin_zapovednik

Стоит напомнить, что речь идет не только об Изборске: в составе объединенной структуры есть немало других парковых территорий, за которыми также требуется квалифицированный уход и наблюдение. И тогда, может быть, туристы будут приезжать не только полюбоваться псковскими и изборскими «далями», но и как в Тригорское - окунуться в океаны живых цветов, вдохнуть ароматы цветущих лип и вслушаться в пчелиное гудение в кронах деревьев...

В принципе, не выходя на мысль о штате «лесовиков», Наталия Дубровская как раз говорит об этом: «Мы с теми, кто стоит на защите памятников природы, наших традиционных ценностей, потому что основная цель музея - это сохранение нашего культурного и природного наследия. Ценность нашего заповедника в том, что мало в России таких мест, где в 30 км от города есть уникальный природный ландшафтный заповедник - согласитесь, это некое достижение и администрации Псковской области и всех нас вместе, кто радеет за культуру - волонтеров. Не дачный поселок, а природный ландшафтный заповедник».

Директор музея, рассказывая о тех, кто помогает Изборску, с теплом вспоминает «Волонтеров культуры», которые два года назад съехались сюда со всей страны по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона, благодарит доброхотов, которые в преддверие майских праздников помогали музею с уборкой. Проблем много: борщевик, мусор, камни, высадка цветов - работы хватает всегда. Но ведь этой работой, причем на высокопрофессиональном уровне могли бы заниматься «специальные люди». И красоты в Изборске было бы больше, и с гордостью можно было бы водить гостей по ухоженным туристическим тропам, и с радостью показывать спасенные вековые деревья и ландшафты, по которым когда-то прошел ледник. Живая природа - это ведь сейчас в тренде, в конце концов.

В истории с часовней-купальней так и напрашивается легендарная сентенция о том, что «хотели как лучше, а получилось как всегда». Сейчас никто не может ясно ответить на вопрос, появится ли все-таки в дальнейшем на Словенских ключах согласованный вариант постройки взамен разобранного «улучшенного». Так что точку в истории с часовней-купальней ставить рано. А вот выводы сделать - самое время.

Елена Никитина