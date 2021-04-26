Культура

Выставка «Победители» работает в Изборской крепости

Выставка «Победители» работает в Никольском захабе Изборской крепости. Об этом сообщается в группе «Музей-заповедник "Изборск"» в социальной сети «ВКонтакте».

«На Изборской земле, земле славных воинских побед, бережно хранят память о подвигах защитников Отечества, их воинской доблести и героизме, - говорится в сообщении. - Выставка посвящена изборянам-участникам Великой Отечественной войны, истории Изборска в предвоенные и послевоенные годы».

На выставке представлен уникальный материал из фондов музея-заповедника, личных архивов изборян, а также редкие фотографии.