Культура

В День города в Пскове пройдет бесплатный концерт виолончельной музыки

Концерт классической музыки, посвященный Дню города Пскова, состоится в областной библиотеке на улице Профсоюзной, 2 23 июля в 15.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

В исполнении Николая Егорова, московского музыканта, лауреата международных конкурсов, художественного руководителя и солиста камерного ансамбля «Кончертато», прозвучит концертная программа «Неиссякаемый источник. Иоганн Себастьян Бах (1685 — 1750). 6 сюит для виолончели— соло».

Николай Егоров неоднократно выступал в городе Пскове, в Псковской областной научной библиотеке и приобрел многочисленных преданных поклонников.

«Среди множества сочинений величайшего композитора всех времен и эпох — Иоганна Себастьяна Баха, инструментальная музыка, в частности, для солирующих инструментов, занимает особое место. Как известно, маэстро Бах прекрасно владел многими инструментами — органом, клавесином, скрипкой и так далее. Многие инструменты в буквальном смысле слова "рождались" после написанной для них гениальной музыки И. С. Баха. Цикл "6 сюит для виолончели — соло" — это своеобразный "символ веры" каждого виолончелиста. Удивительно свежо звучат танцевальные пьесы каждой из шести сюит — до сих пор, а между тем время их написания — далекий 1718 год… Работая в немецком городе Кетен, Бах много творческих сил посвятил этим шедеврам для виолончели. И каждый музыкант, играющий на этом чудесном инструменте, всю жизнь возвращается к этому циклу», - рассказал музыкант Николай Егоров.

Вход на мероприятие будет свободным.