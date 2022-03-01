Культура

Псковским художникам предлагают побороться за персональную выставку

Жителям Псковской области предлагают нарисовать креативное пространство «Лофт» и получить подарки. Конкурс проводят в рамках празднования дня рождения площадки в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: креативное пространство «Лофт»

«В рамках празднования своего дня рождения, который мы с полным размахом будем отмечать, когда потеплеет, нам захотелось немного гедонизма и самолюбования. По этой причине предлагаем псковским художникам и им сочувствующим принять участие в конкурсе, цель которого изобразить "Лофт" во всем его многообразии», - рассказали организаторы конкурса.

Отмечается, что оценивать в работе будут креативный подход автора. «Совершенно не обязательно рисовать здание или его интерьеры, лучше изобразить какое-то событие в нашем пространстве (выдуманное или реальное), человека, который у вас с ним ассоциируется. Это может быть даже просто фантазии на заданную тему. Хотя сильно не переусердствуйте! Хочется, все-таки, "Лофт" узнать!» - пояснили работники креативного пространства.

Картины принимают на конкурс до 24 марта (подавляющее большинство будет представлено на выставке 27 марта). Предпочтения отдадут работам формата больше А4, выполненным на ватмане или на холсте. «Но, конечно, это все совершенно необязательно. Вдруг у вас будет неограненный алмаз!» - добавили в «Лофте».

Картину, которая понравится жюри больше всего, предложат выкупить у автора за 10 тысяч рублей. Обладателю второго места помогут организовать в «Лофте» персональную выставку, а за третье место предоставят сертификат на использование творческой мастерской «Лофта» в течение пяти часов.