Культура

Дом ремесел приглашает псковичей в «Школу кузнецов»

Псковский Дом ремесел объявил набор в «Школу кузнецов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото: комитет по культуре Псковской области

«Псков издревле славился мастерством своих кузнецов. И теперь у юношей и девушек есть возможность совершенно бесплатно стать участником "Школы кузнецов" и приобщиться к традиции кузнечного ремесла», – говорится в сообщении.

На занятиях участники получат практические навыки ковки, изучат процесс проектирования изделий, а также начнут понимать культурное и историческое наследие своей малой родины, отметили в комитете.

Для записи в «Школу кузнецов» следует обращаться по телефону +79118913116 (Елена Семеновна Гунько).