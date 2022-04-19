Культура

«Пояс в культуре этноса»: в Псковском кремле представили 177 уникальных экспонатов

177 поясов народов и народностей России и сопредельных стран увидят псковичи на выставке в Приказной палате Псковского кремля. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Российского этнографического музея, кандидат исторических наук Ольга Старостина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У пояса, как у любой вещи в культуре, есть два значения. Когда-то одежда не была разделена на две части. Халаты, рубахи, платья опоясывались, чтобы улучшить теплообмен. С другой стороны, одежда могла мешать при работе на земле, на охоте. Пояс играл огромную роль при хранении разных предметов: в его складки прятались лакомства, закладывались гребни для волос и бороды, деньги, сумочки привешивались. На охоте и выпасе скота в него удобно было поместить нож, кремень для добычи огня, фляги с водой, - рассказала Ольга Старостина.

По ее словам, опоясывание имело также и сакральную функцию, завершало магический процесс одевания человека, собирало его образ. Люди верили, что вышивки древа жизни, матери-земли, геометризованные солярные изображения, гремящие подвески помогали отгонять злых духов.

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Одним из самых интересных экспонатов сотрудник РЭМ считает поясное женское мордовское украшение «пулагай». Оно располагалось за спиной беременной женщины и выполняло «оберегательную функцию». Также из петербургского музея в Псков привезли еще один интересный экспонат - пояс шамана с металлическим зеркалом. Пояс помогал шаману эффективно проводить ритуалы и переходить в потусторонний мир, считали представители народа нанайцев из Приморской области.

«Здесь представленные пояса созданы людьми из всевозможных традиционных материалов: из текстиля плетеного и тканого, войлока, льна, шерсти, конопли, шелка, атласа. Также они украшены костями, обычными и драгоценными металлами, простыми и незатейливыми камнями», - отметила специалист.

Проводя такие выставки из цикла антропологии вещей, специалисты Российского этнографического музея делают выводы, что пояса у всех народов играли близкую роль, функции пояса и его осмысления были схожими. Это позволяет провести ретроспективный анализ.

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Напомним, выставка будет работать с 21 апреля по 22 июня в Приказной палате Псковского кремля. Посетить ее можно во вторник – воскресенье c 11:00 до 18:00.