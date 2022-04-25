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Культура

«Танцплощадку» организуют для псковичей в День Победы

05.05.2022 14:31|ПсковКомментариев: 0

Жителей и гостей города Пскова приглашают на музыкально-танцевальную программу «Танцплощадка» духового оркестра «Геликон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила представитель творческого коллектива. 

В программе концерта - музыка военных лет, танцевальные номера, а также популярные классические и современные произведения. Художественный руководитель оркестра - заслуженный работник культуры России, почетный гражданин города Пскова Александр Роор. 

Мероприятие пройдет 9 мая в 18:00 в сквере Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей (улица Максима Горького, 23).

Вход свободный, при себе необходимо иметь маску. 

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в Пскове в течение нескольких дней.

Теги: #9 мая #псков #день Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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