Культура

«Танцплощадку» организуют для псковичей в День Победы

Жителей и гостей города Пскова приглашают на музыкально-танцевальную программу «Танцплощадка» духового оркестра «Геликон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила представитель творческого коллектива.

В программе концерта - музыка военных лет, танцевальные номера, а также популярные классические и современные произведения. Художественный руководитель оркестра - заслуженный работник культуры России, почетный гражданин города Пскова Александр Роор.

Мероприятие пройдет 9 мая в 18:00 в сквере Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей (улица Максима Горького, 23).

Вход свободный, при себе необходимо иметь маску.

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в Пскове в течение нескольких дней.