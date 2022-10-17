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Культура

Госдуму попросили проверить классическую литературу на отрицание семейных ценностей

17.10.2022 14:48|ПсковКомментариев: 0

Российский книжный союз обратился к главе комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Госдумы Александру Хинштейну с просьбой пояснить, на какие литературные произведения могут распространиться законодательные нововведения, предполагающие запрет распространения информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, пишут «Ведомости».

Фото: psychosearch.ru

А также проверить на пропаганду педофилии, бродяжничества, наркомании, суицида и супружеской неверности. РКС пояснил, что получает много таких запросов со стороны издателей.

Среди произведений, которые подпадают под закон об отрицании семейных ценностей, оказались «Илиада», «Тихий Дон», «Дядя Фёдор, пёс и кот», «Обломов» Гончарова, «Гроза» Островского, «На дне» Горького, «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Бедная Лиза» Карамзина, «Морфий» Булгакова и «Бесы» Достоевского.

Внесённый в июле группой депутатов законопроект предлагает расширить запрет на информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и отрицающую семейные ценности, на россиян любого возраста, указано в статье.

Теги: #литература #Россия #пропаганда
Источник: Псковская Лента Новостей
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