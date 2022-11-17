Культура

Суд оправдал охранника «Ельцин Центра», нарисовавшего глаза на картине псковской художницы

Суд полностью оправдал охранника «Ельцин Центра» Александра Васильева, нарисовавшего глаза на картине Анны Лепорской, в связи с отсутствием состава преступления и удовлетворил апелляционную жалобу защиты.

Фото: The Art Newspaper Russia

«Обвинение не может быть основано на предположениях, за Васильевым признать право на реабилитацию. Суд в апелляционной инстанции отменяет приговор первой инстанции в связи с отсутствием состава преступления, суд также отменяет назначенные Васильеву принудительную меру лечения и 180 часов обязательных работ, а также отменяет подписку о невыезде», — цитирует председателя суда Николая Морозова РИА Новости.

По мнению судьи, вандализм — это причинение умышленного вреда, а вина Васильева в этом смысле не доказана, не доказано также, считает Морозов, и то, что действовал экс-охранник из хулиганских побуждений.

В декабре прошлого года охранник «Ельцин Центра» Александр Васильев нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в «Ельцин Центре». В конце августа мировой судья по статье УК Российской Федерации «Вандализм» назначил Васильеву 180 часов обязательных работ и лечение у психиатра. Свою вину бывший охранник признал полностью.

Картина Лепорской «Три фигуры» находилась на реставрации в Третьяковской галерее и полностью восстановлена.

Отметим, что с 1906 года Анна Лепорская проживала в Пскове и училась на керамическом отделении Художественно-промышленной школы имени Н.Ф. Фан-дер-Флита в 1918-1922 годах.