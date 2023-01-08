Культура

Международный день хореографа отмечают 9 января

Международный день хореографа отмечают 9 января.

Термин «хореография», вошедший в оборот в XVIII веке, греческого происхождения и буквально переводящийся как «запись танца, пляски, хоровода», является искусством сочинения и сценической постановки танца.

В широком смысле под хореографией сегодня в целом понимается всё танцевальное искусство, воспринимаемое как совокупность двух областей: искусства балета и искусства танца. Хореограф занимается постановкой танца отдельного исполнителя или группы, то есть для танцора он является фактически тренером.

Считается, что профессия эта, несмотря на зарождение танцевального искусства ещё в Древнем мире, появилась в XII веке, когда возникла потребность в обучении танцу придворных дам и кавалеров.

В России длительное время танцевальное искусство было представлено народными танцами: яркими, глубокими, многообразными. Системный же подход к танцевальному образованию был положен в 1738 году в Санкт-Петербурге, учреждением Танцевальной Её Императорского Величества школы. Сегодня это учебное заведение известно на весь мир как Академия русского балета имени А. Я. Вагановой. В 1773 году в Москве открылись танцевальные классы при Московском воспитательном доме, ныне являющие собой Московскую государственную академию хореографии.

Россия дала миру имена выдающихся исполнителей, балетмейстеров и хореографов, таких как: Мариус Петипа, Бронислава Нижинская, Агриппина Ваганова, Джордж Баланчин, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Марис Лиепа, Юрий Григорович, Владимир Васильев, Вячеслав Гордеев, Игорь Моисеев, Татьяна Устинова, Надежда Надеждина и многих других.

Международный день хореографа тесно связан с двумя другими международными датами – Всемирным днём балета и Международным днём танца.