Культура

Великолучанин поучаствовал в шоу Андрея Малахова на федеральном телеканале

Великолучанин Александр Гужов поучаствовал в телешоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Александр Гужов / «ВКонтакте»

Александр Гужов определил сферу своей творческой деятельности так: сонграйтер, артист, битмейкер, продюсер в направлении российской поп-музыки.

Музыкальная программа выходит по воскресеньям в 18:00 на телеканале «Россия-1».

Ранее житель себежского поселка Идрица Роман Сталюков выиграл 300 тысяч в музыкальном шоу «Конфетка» на ТНТ.