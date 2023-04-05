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Культура

Мобильный планетарий появился в мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской

05.04.2023 18:25|ПсковКомментариев: 0

Мобильный планетарий появился в мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Свершилось! Больше года вынашивала мечту запустить в музее астрономическую программу в мобильном планетарии. Ведь развитие знаний о научных исследованиях - это приоритет нашего музея», – отметила заведующая музеем Светлана Белюкова.

9 апреля, в преддверии Дня космонавтики, жителей региона приглашают на тестирование программы с посещением мобильного планетария, которая позволит окунуться в атмосферу космических путешествий, прикоснуться к астрономической науке и стать на шаг ближе к «познанию личности выдающейся Софьи Ковалевской».

Теги: #музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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