Культура

Мобильный планетарий появился в мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской

Мобильный планетарий появился в мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Свершилось! Больше года вынашивала мечту запустить в музее астрономическую программу в мобильном планетарии. Ведь развитие знаний о научных исследованиях - это приоритет нашего музея», – отметила заведующая музеем Светлана Белюкова.

9 апреля, в преддверии Дня космонавтики, жителей региона приглашают на тестирование программы с посещением мобильного планетария, которая позволит окунуться в атмосферу космических путешествий, прикоснуться к астрономической науке и стать на шаг ближе к «познанию личности выдающейся Софьи Ковалевской».