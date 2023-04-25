Культура

Выставка «Лоскутный авангард» откроется в Пскове

Выставка «Лоскутный авангард» откроется в Пскове 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«28 апреля во Дворе Постникова откроется необычайной красоты и наполнения выставка "Лоскутный авангард", которая стала совместным проектом Псковского музея-заповедника, частного коллекционера лоскутных произведений Екатерины Архиповой и творческого объединения Proquilt. Согласно распространённому стереотипу, лоскутное шитьё – крайне традиционный, устоявшийся вид декоративно-прикладного искусства. И чем крепче традиция, тем удивительнее и ярче на её фоне выглядит любой творческий эксперимент, который выводит работу с тканью на новый уровень, - рассказали в музее.

На выставке представлено более 60 работ 23 авторов со всей России.

«Выставка "Лоскутный авангард" показывает именно такие панно и композиции современных авторов. Каждая работа – это новый взгляд, новое прочтение, игра с формой и цветом, дизайн и воплощение новых пластических элементов из ткани. Современных мастериц из разных уголков России объединяет взгляд на ткань как на материал, дающий возможность создавать на основе традиционных этнографических решений произведения в духе конструктивизма, символизма, импрессионизма, гиперреализма, сюрреализма и абстрактного экспрессионизма», - отметили в музее.

Собрание Псковского музея-заповедника представлено работами псковского мастера Е. Н. Родихиной, члена Союза художников России (1997), дипломанта всероссийских выставок по лоскутному шитью.

Творческое объединение PROQUILT – союз мастеров лоскутного шитья, объединившихся в 2014 году, получил своё название в 2020 году. Главные задачи объединения – развитие и раскрытие творческого потенциала мастеров через решение новых художественных задач, популяризация лоскутного шитья, переосмысление традиционных приёмов, техник лоскутного шитья, современное прочтение традиционных орнаментов лоскутного шитья. Руководитель – Ирина Лебедева (город Касимов), отметили в музее.

«Екатерина Архипова – молодой коллекционер (Москва). Коллекцию современного лоскутного шитья начала собирать в 2015 году. Коллекция Екатерины Архиповой является подтверждением того, что лоскутное шитьё, которое зачастую воспринимают как "вещи из бабушкиного сундука", — это форма современного искусства. Екатерина Владимировна считает своей миссией найти, сохранить и передать такие жемчужины дальше, и одна из ее целей – создание музея лоскутного шитья», - рассказали в учреждении.

На выставке представлены работы мастеров: Алевтины Шевалдиной, Аллы Снеговской, Анны Журавлевой, Антонины Автушко, Галины Воловой, Елены Платоновой, Ирины Ткачевой, Ирины Букреевой, Ирины Лавровой, Ларисы Евстифеевой, Ирины Лебедевой, Любовь Лежаниной, Максима Федотова, Марины Мамоновой, Ольги Андреевой, Ольги Возницыной, Ольги Шмелевой, Татьяны Федоровой.